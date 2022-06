Elewacje domów- 10 oryginalnych przykładów!

Elewacje domów w stylu minimalistycznym mogą być bardzo oryginalne, proste formy nie oznaczają wcale braku wyobraźni. Wręcz przeciwnie umiejętnie wykorzystane świadczą o wysokich umiejętnościach architekta. Ta elewacja to efekt remontu i rozbudowy istniejącej wcześniej budowli przez BURNAZZI FELTRIN ARCHITECTS z Trento. Jak możemy się domyślić patrząc na zdjęcie, lokalizacja na zboczu wzgórza tuż poniżej średniowiecznego zamku Pergine zapewnia piękny widok na dolinę i wysoką ekspozycję na światło naturalne przez cały rok. Architekci starali się wykorzystać te walory i stworzyć budynek oszczędny pod względem energetycznym oraz niezwykle atrakcyjny z zewnątrz. Ściany powstały w technologii prefabrykowanego lekkiego szkieletu drewnianego, która sprawia, że budynek może 'oddychać', jest trwały i energooszczędny. Drewniane listwy z drzewa modrzewiowego nadają kształt wszystkim elewacjom domu. Zamontowane w niewielkim oddaleniu od fasady tworzą malownicze loggie połączone z wnętrzem budynku dużymi oknami. Elewacje domów położonych w tak niezwykłym miejscu powinny nawiązywać do otaczającego go naturalnego pejzażu oraz sąsiadujących budowli, tak jak stało się to w tym przypadku. Drewno zastosowane w fasadzie nawiązuje do wiejskiej architektury tego regionu i sprawia, że budynek o nowoczesnych, minimalistycznych formach wpisuje się w otaczający go krajobraz architektoniczny.