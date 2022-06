Dekorowanie domu – inspiracja Minionki!

Nazwa tej pufy nie pochodzi od bohaterów słynnej animacji, ale wywodzi się z tego samego francuskiego słowa, od którego również powstała nazwa minionki. Mignon z francuskiego oznacza coś ładnego, uroczego. Twórcą mebla chodziło o skojarzenie go z czymś miłym, przyjemnym. Pufa jest bowiem niezwykle wygodna, łatwo dopasowuje się do ciała, poza tym jest lekka, a przez to również łatwa do przenoszenia. Nie ze względu na nazwę, lecz na swój kolor znalazła się w tym artykule. Barwa jej idealnie odpowiada odcieniowi Minion Yellow – jasny, stonowany żółty, który wpasuje się idealnie do prawie każdej aranżacji. Dekorowanie domu tym kolorem, sprawi, że wniesie do jego wnętrza dużo pozytywnej energii.