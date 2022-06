Narzuty na łóżko – jak wybrać?

Narzuty na łóżko w pepitkę to propozycja dla osób lubiących łączyć elegancję z prostotą. Okres największej popularności tego motywu to czas od lat 20. do 50. XX wieku. Właśnie wtedy ten wzór tekstylny zaczął być kojarzony z luksusem i elegancją. Chętnie nosiła go Coco Chanel, a Christian Dior opakował swoje pierwsze perfumy Mis Dior pudełkiem dekorowanym właśnie tym motywem. Dziś Pepitka znów wraca do mody, a wykorzystanie jej do dekoracji sypialni sprawi, że wnętrze nabierze niebanalnego charakteru.

Przedstawiona na zdjęciu narzuta wykonana została z bawełny, zdobionej w biało-czarną pepitkę. Jej spód wykończono czarnym tłoczonym polarem, co sprawiło, że narzuta jest miła w dotyku. Towarzyszą jej dwie poduszki, w których również połączono czarno-biały wzór z miękkim polarem.