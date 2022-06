10 najlepszych pomysłów na zadaszenie tarasu

W przeciwieństwie do szklanych, przedstawione na zdjęciu pełne, drewniane zadaszenie tarasu nie przepuszcza światła słonecznego. Różna jest również konstrukcja, która nie jest już dachem jednospadowym doczepianym do elewacji, lecz dachem prostym wyrastającym z fasady i wspartym na słupach. Drewno o takim samym odcieniu jak to użyte w ramach okiennych sprawia, że konstrukcja ta wygląda bardzo naturalnie i wpasowuje się idealnie w fasadę budynku. Nie jest to jednak nic dziwnego wiedząc, że zadaszenie tarasu było częścią projektu od samego początku, a nie zostało wybudowane w późniejszym czasie.