Najmodniejsze płytki łazienkowe – TOP 10

Płytki łazienkowe z nadrukiem cyfrowym to najnowszy trend w aranżacji łazienek. Nowoczesna technika nadruku cyfrowego pozwala na tworzenie zdobień, nie możliwych do uzyskania wypracowanymi do tej pory metodami tj. sitodrukiem bezpośrednim czy natryskiem. Technologia ta pozwala na odwzorowanie dowolnego projektu wykonanego cyfrowo oraz zdjęć wysokiej jakości. Ta mała rewolucja w produkcji płytek łazienkowych, dała duże pole do popisu projektantom łazienek. Możliwość bardzo dokładnego oddania detali umożliwiła produkcję ceramiki imitującej naturalne tworzywa jak np. drewno czy kamień. Stąd też płytki łazienkowe z nadrukiem stały się bardzo popularne w tym sezonie.