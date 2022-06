Pomysły na salon z kuchnią – 11 propozycji

Połączony salon z kuchnią jest coraz częstszym rozwiązaniem, jakie można zaobserwować we wnętrzarskich trendach. Jest to idealna metoda, by poradzić sobie z małą przestrzenią, jednak nie tylko właściciele kawalerek decydują się na taki krok. Wspólny salon z kuchnią pozwala mieszkańcom na częstsze przebywanie w swoim towarzystwie, a też nie wyłącza osoby gotującej z rodzinnego życia, które najczęściej toczy się w salonie. Z punktu architektonicznego te dwie zespolone strefy pozwalają na większą otwartą przestrzeń w domu, dzięki czemu staje się on bardziej przestronny i jasny. Co więcej, brak zamkniętych pomieszczeń świetnie wpisuje się w niezwykle modną ostatnio koncepcję loftu. Zainspirujcie się aranżacjami, które dla Was przygotowaliśmy, salon z kuchnią może odmienić cały Wasz dom!