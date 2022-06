Top 5 tygodnia- tak się dzisiaj buduje domy!

Wiejskim domom nie można odmówić swojskiego charakteru- są przeurocze, ale jednak nie zawsze funkcjonalne. Często znajdują się w stanie ruiny, a ich wnętrze cechuje zbyt wysoki poziom sielskości. Jeżeli szukacie domu na wsi, który będzie klimatyczny, ale też nowocześnie funkcjonalny i wygodny, to dobrze trafiliście. Koniecznie zajrzyjcie do środka domu, który pokazywaliśmy Was kilka dni temu- Dom na wsi z nowoczesną niespodzianką.