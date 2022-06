Żywe drzewko do salonu – jak je wybrać?

Zielony akcent dekoracyjny czy gwóźdź programu, centralny punkt aranżacyjny? Zastanówcie się czy chcecie aby Wasze drzewko stanowiło jedynie ciekawą nutę, delikatny ton podkreślający charakter pomieszczania niczym ładna rama wokół obrazu a może wolicie aby stanowiło ono o naturze Waszej przestrzeni? Od Was zależy czy umieścicie je w centralnym punkcie salonu a może zajmie ono miejsce w którymś z rogów pokoju. Musicie być świadomi wymogów klimatycznych jakie dana roślina posiada – nasłonecznienie, temperatura, wilgotność – to wszystko jest bardzo istotne dla odpowiedniego wzrostu rośliny. Jeśli macie zwierzęta domowe lub malutkie dzieci zastanówcie się nad doborem miejsca wyjątkowo uważnie. Po pierwsze roślina musi być tak ustawiona aby niełatwo było ją uszkodzić czy przewrócić a po drugie dostęp do niej musi być utrudniony – zmniejszy to szanse na to, że zwierzę lub maluch się w niej rozsmakuje. Pamiętajcie, że niektóre rośliny są trujące dlatego jest to bardzo istotne!