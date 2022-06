Dom z wycinanką w Poznaniu

Wielkopowierzchniowe przeszklenia otwierają dom na otoczenie, zwłaszcza od strony ogrodu. Znajdują się one symetrycznie po obu stronach budynku, umożliwiając przejrzenie go na wylot. Naturalne światło wpada zatem z dwóch stron, sprawiając, że całkowicie zapanowuje we wnętrzu. Szklane elementy elewacji fantastycznie komponują się z orzechowym odcieniem drewnianych paneli.