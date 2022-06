Oaza dobrego smaku!

Na zewnątrz geometryczne formy oraz mieszanka materiałów tworzą ciekawy efekt, w którym to, co nowe, łączy się nierozerwalnie z tym, co stare. Brązowa cegła to materiał typowy dla lat 70-tych w Anglii, a poziome, drewniane deski to z kolei wyznacznik współczesnej architektury. Wszystko jednak łączy się w spójną, oryginalną całość, w której uwagę zwracają duże otwory okienne.