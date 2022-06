Niewielki domek – wielkie wrażenie!

Lata 60-te i 70-te ubiegłego wieku to okres prawdziwego wysypu architektury typu bungalow w Niemczech. Jednorodzinne, parterowe domki z płaskimi dachami, powstawały grupami na osiedlach. Z biegiem czasu przestano je uważać za atrakcyjne i zostały prawie całkowicie zapomniane. Ostatnio jednak powracają w małym-wielkim stylu! Można śmiało powiedzieć, że bungalowy znowu są w modzie. Oczywiście stare budynki należy odświeżyć, by mogły odpowiadać potrzebom współczesnych mieszkańców, wpisać się lepiej w ich gusta estetyczne oraz stać się bardziej energooszczędne. Coraz więcej bungalowów przechodzi swoisty lifting , jest energicznie remontowanych, modernizowanych, staje się prawdziwym wyrazem tego co tu i teraz .

Zespół profesjonalistów homify ze studia 4plus5 zmierzył się ostatnio z takim zadaniem. Sprawdźmy jak poradzili sobie oni z małym domkiem z lat 60-tych…