Dom, który się ukrywa

Zewnętrzna fasada jest absolutnie niesamowita- można by ją uznać nawet za zbyt wyrazistą, gdyby nie to, że wyłożono ją połyskliwym materiałem, który odbija refleksy światła i otaczającą dom zieleń. Tym samym staje się o wiele bardziej częścią krajobrazu, ożywionym elementem okolicy. Elewacja reflektująca zmieniające się kolory natury to z pewnością nowoczesne i innowacyjne podejście do architektury. Dodajmy do tego fantastyczne, wielkopowierzchniowe okna i otrzymujemy prawdziwy majstersztyk!