Minimalistyczna Skandynawia w Warszawie

Proste pod względem formy i regularne w odniesieniu do kształtu meble najlepiej wypełniają minimalistyczne wnętrza. Nie oznacza to jednak, iż są one nudne czy sztampowe. Wręcz przeciwnie- jak widać na przykładzie tej łazienki, prezentują się one niezwykle ciekawie. Półka na przybory i akcesoria łazienkowe w formie drabiny doskonale wpasowuje się w niewielką przestrzeń pomiędzy szafką a ścianą, gwarantując przy tym duże miejsca do przechowywania. Kosz na śmieci przypominające te zewnętrzne, ale w miniaturowej wersji, ma niezwykle dekoracyjny charakter, jak na tego typu dodatek. Poza tymi elementami, łazienka jest jasna i przyjemna, liczne przeszklenia optycznie powiększają jej przestrzeń, a drewniany blat ociepla jej wnętrze.

