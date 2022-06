Dom na wsi w wielkomiejskim stylu

Już po przekroczeniu progu odnosimy wrażenie, że znajdujemy się w wielkomiejskim lofcie, a nie we wnętrzu wiejskiej chaty. Pomieszczenia w tym domu zaaranżowano nowocześnie, funkcjonalnie i stylowo. Kuchnia jest tego doskonałym przykładem. Jej zabudowa, składająca się z mebli o gładkich frontach, gwarantuje mnóstwo miejsca na przechowywanie. Duża wyspa kuchenna na środku pomieszczenia to nie tylko wygodna powierzchnia robocza, ale także miejsce do siedzenia. Tym samym kuchnia zyskała status serca domu, pozwalając spędzać tutaj czas całej rodzinie. Paleta kolorów, dominująca to wnętrze, jest stonowana i opiera się na bieli i szarościach. Jednak gdzieniegdzie przewijające się iluminujące zielone akcenty ożywiają tę przestrzeń, wprowadzając świeży klimat.