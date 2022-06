Od starej stodoły do stylowej willi z charakterem

Ciężko zorientować się po tym zdjęciu, jakie funkcje pełnił prezentowany na nim pokój. Jedyne, co można o nim powiedzieć, to fakt, iż znajdował się on w okropnym stanie i z pewnością nie nadawał się do zamieszkania. Ściany pokrywała pleśń, kominek ział pustką, a zgromadzone w nim graty zapełniały wnętrze.