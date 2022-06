Dom z innej epoki

W miejscowości Dzikowo koło Opola zespół architektów, złożony z Małgorzaty Pizio-Domicz i Antoniego Domicza, zaprojektował dwa pozornie identyczne domki. Na pierwszy rzut oka przypominają one miejsca do wypoczynku dla letników i nie powinno to dziwić, ponieważ działka znajduje się w lesie, otoczona jest bujną roślinnością. Przy konstrukcji budynków zastosowano naturalne materiały, które sprawiają, że idealnie wpisują się one w leśny krajobraz. Nie dominują, raczej z pokorą są do niego wprowadzone poprzez przemyślane decyzje architektów. Nazwa miejscowości po jednym z największych mieszkańców polskich lasów zobowiązuje do traktowania natury z szacunkiem!

W rzeczywistości nie mamy do czynienia z domkami letniskowymi, a z domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Celem studia M. i A. Domicz było zakwestionowanie tradycyjnie przyjętej hierarchii tych konstrukcji, w której tej drugiej prawie nigdy nie poświęca się uwagi, nie dba się o jej formę. W Dzikowie stają się one równorzędne, równie atrakcyjne wizualnie.

Bez dłuższych wstępów, poznajmy ten otoczony drzewami projekt…