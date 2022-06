Prosty dom na skraju parku narodowego

We wnętrzu dominują materiały naturalne, o stonowanej i neutralnej kolorystyce. Korytarz jest ciekawym przykładem hybrydy stylów i kierunków w aranżacji, która jest tak widoczne we wnętrzu tego domu. Jedna ściana, skrywająca w sobie miejsce do przechowywania, garderobą oraz drzwi do innych pomieszczań, wyłożona została drewnem, Ściana do niej przeciwległa to z kolei namiastka stylu industrialnego, jako że wyłożona została w całości cegłą. Biała podłoga oraz sufit stanowią neutralny łącznik. Korytarz oświetlony został światłem wpadającym do środka przez świetliki, dzięki czemu jawi się jaśniej i przestronniej.