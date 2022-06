Oaza nowoczesności

Tym schodom zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej. Projektanci zdecydowali się na wersję przymocowaną jedynie do ściany, co tworzy niezwykłą kompozycję. Rezygnacja z barierki sprawia, że są to schody dla odważnych osób, które przede wszystkim cenią sobie dobry design.

W oddali można zauważyć betonowe ściany. To niezwykle modny materiał, który nadaje całości nieco industrialnego klimatu. Biel, drewno i beton to materiały, które idealnie do siebie pasują, co sami możecie zauważyć.

Te niezwykłe schody prowadzą nas na pierwsze piętro. Znajdują się tam sypialnie oraz pokoje dla dzieci.