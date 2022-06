Dom z elementem zaskoczenia

Salon jest miejscem, które przede wszystkim cechuje przestronność. Ciepły odcień, który emanuje z podłogi świetnie harmonizuje z pozostałymi kolorami tego wnętrza. Zastąpienie tradycyjnych ścian, przeszkleniami to strzał w dziesiątkę. Gwarantują one to, że wnętrze będzie zawsze odpowiednio oświetlone oraz świeże. Zaskakującym elementem jest kominek. Znajduje się na samym środku salonu i jego design oparty został o betonowe elementy. Decydując się na taki model, architekci wiedzieli, że to będzie doskonały wybór.