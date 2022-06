Dekoracje i wystrój okien – 12 pomysłów

Wystrój okien może nie spędza nam snu z powiek podczas aranżacji wnętrza, ale kiedy uporamy się już z kluczowymi decyzjami, warto i jemu poświęcić chwilę uwagi. Na czym w ogóle polega wystrój okien? W pierwszej chwili pewnie przyjdzie nam na myśl jakaś ceramiczna figurka na parapet i jest to dobry trop, ale określenie to zawiera w sobie o wiele więcej. Będzie to bowiem po prostu każda dekoracja naszego okna. Nie ma znaczenia, czy mówimy o figurce, donicy, wazonie z pięknymi kwiatami, firance, zasłonie, rolecie, witrażu… Ogranicza nas jedynie nasza własna wyobraźnia! Oczywiście zalecamy pewien umiar, nie chcemy powiem zagracić sobie parapetu i ograniczyć dojścia promieni słonecznych do pomieszczenia.

Zmiana wystroju okien w zależności od pór roku i naszego nastroju to świetny pomysł, bowiem wprowadzimy pożądaną atmosferę praktycznie bezkosztowo lub z pomocą bardzo ograniczonych nakładów finansowych. Zbliżają się święta? Zakupmy sztuczny śnieg w spreju i udekorujmy nasze okna. Za oknami wiosna? Pora na wazon pełen świeżych kwiatów! Rozpoczął się sezon wakacyjny? Czas na zasłony w jasnych kolorach i zabawnych wzorach! Wystrój okien zmienia się łatwo i szybko, a przede wszystkim przyjemnie. Jeśli od czasu do czasu ogarnia Was potrzeba odmiany aranżacji domu czy mieszkania, to właśnie tutaj warto zacząć. Oczywiście zlecenie wykonania witrażu lub zakup szykownych firan będą nas drożej kosztować niż taki śnieg w spreju, jednak to i tak znikome inwestycje w porównaniu z wymianą mebli.

Macie ochotę na zmiany? Oto garść pomysłów na wystrój okien od profesjonalistów z homify!