Jak wybrać idealne płytki do kuchni?

Kuchnia to chyba pomieszczenie, które najbardziej się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Z zamkniętego królestwa naszych babć stało się także miejscem spożywania posiłków, spotkania rodziny… W nowoczesnych domach coraz rzadziej spotykamy kuchnie zamknięte, otwarta przestrzeń zaczęła dominować.

Jest jednak rzecz, która się nie zmieniła i nigdy się nie zmieni. Kuchnia to miejsce przygotowania posiłków, wprowadzania w życie naszych kulinarnych fantazji. Co z tego wynika? Łatwo się brudzi! Dlatego też wybierając materiały na wykończenie naszej kuchni powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze łatwość ich utrzymania. Obecnie na rynku jest wiele propozycji, takich jak kamienne blaty czy farby odporne na ścieranie. Jednak najczęściej wybierane są wciąż płytki do kuchni.

Płytki do kuchni wybieramy zasadniczo na dwa miejsca. Po pierwsze, na podłodze. To prosty wybór, są bardzo łatwe w utrzymaniu, a przy tym bardzo trwałe. Znajdziemy je również w pasach nad strefami przygotowania posiłków oraz nad kuchenką lub płytą. Chronią one ściany przed zabrudzeniem, jednocześnie tworząc piękne dekoracje.

Płytki do kuchni mają zatem zasadniczo dwie twarze. Jednak w zależności od stylu, na jaki się zdecydujemy w naszym pomieszczeniu, jego oświetlenia, kolorów mebli i ścian… wskazany będzie wybór innych płytek. Wybór jest ogromny! Podobno od przybytku głowa nie boli, ale jak w takim ogromie znaleźć idealne płytki do naszej kuchni? homify przychodzi z pomocą!

Oto jedenaście pomysłów i inspiracji na piękne płytki do kuchni ze specjalną dedykacją dla tych, którzy rozpoczynają remont!