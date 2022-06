Jak wybrać idealne firany do salonu?

Salon bez firan wielu wydaje się nagi. Piękne materiały o interesujących teksturach mogą przydać mu elegancji, wprowadzić ciekawy akcent kolorystyczny, a nawet podzielić przestrzeń. To wszystko oczywiście w dodatku do ich głównej funkcji, jaką jest zatrzymywanie zbyt intensywnych promieni słonecznych oraz zapewnienie prywatności mieszkańców. Choć niektórym kojarzy się z reliktem przeszłości, to jednak wielu architektów i dekoratorów wnętrz decyduje się na wybór firan do salonu, zwłaszcza, że współczesne budownictwo pełne jest przeszkleń, nad którymi trzeba umieć zapanować.

Wybór firan do salonu wcale nie jest prosty. Jak już wspomnieliśmy, są one elementem dekoracyjnym oraz funkcjonalnym, a zatem wiele zależeć będzie od estetyki pomieszczenia, naszych potrzeb i charakterystyki przestrzeni. Jeśli salon jest mocno nasłoneczniony, lekkie, transparentne zasłony nie sprawdzą się, kiedy za dnia będziemy chcieli na przykład obejrzeć film. Podobnie ciężkie firany z atłasu nie będą dobrym wyborem w małym mieszkaniu. Jeśli chodzi o aspekt dekoracyjny, ważny jest właśnie materiał, kolor oraz wzór. Firany do salonu dobieramy pod kątem stylu, jaki panuje w pokoju. W minimalistycznym pokoju dziennym nie postawimy na intensywne kolory i fantazyjne wzory, w eklektycznym z kolei już tak. Na szczęście jest to element bardzo łatwy do zastąpienia, możemy mieć więcej niż jedne firany do salonu i zmieniać je w zależności od pór roku lub wieszać na specjalne okazje. Na przykład zasłony z lejącego się srebrnego materiały sprawdzą się idealnie w okresie świąteczno-sylwestrowym, choć na co dzień nie będziemy mieli ochoty na takie ekstrawagancje.

Jak zatem wybrać firany do salonu? Z pomocą, jak zawsze, przychodzą eksperci homify. Oto ich