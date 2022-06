Jak urządzić przytulny salon?

Każdy z nas inaczej wyobraża sobie swój wymarzony salon. Dla jednego będzie to głównie miejsce wypoczynku, gdzie przed telewizorem będzie zrzucał z siebie trudy dnia, dla innego salon to z kolei przestrzeń do podejmowania gości. Nasze idealne salony będą różniły się nie tylko przez wzgląd na czynności, na które zamierzamy go przeznaczyć. Wszyscy mamy inne gusta, a chyba zwłaszcza w salonie chcemy otaczać się tym, co piękne i co wyraża naszą indywidualność.

A jednak jest jedna rzecz, co do której wszyscy chyba się zgodzimy. Salon powinien być przede wszystkim przytulny! Co konkretnie definiuje ten przymiotnik? Słownik języka polskiego PWN ma prostą odpowiedź: przytulne wnętrze to takie, w którym jest wygodnie i miło . Kto nie chciałby usłyszeć takiego komplementu o swoim salonie? Niezależnie od tego, czy lubimy spędzać w nim czas sami czy z rodziną lub przyjaciółmi, chcemy czuć się komfortowo i przyjemnie oraz by ewentualni goście podzielali ten błogi stan. Salon to nie miejsce oficjalne, gdzie siedzimy wyprostowani. Jakkolwiek go użytkujemy, w każdym domu jest miejscem przede wszystkim do relaksu.