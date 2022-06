7 pomysłów na aranżację małego ogrodu

Aranżacja małego ogrodu wcale nie musi wiązać się z oszczędnymi rozwiązaniami. Jest wiele pomysłów na to, jak urządzić tą przestrzeń, by w pełni odpowiadała naszym potrzebom. Pamiętajcie, że tutaj możecie pozwolić sobie na mnogość kolorów – w szczególności wybierając różnorodne gatunki kwiatów. Przy projektowaniu tej strefy dobrze jest dokładnie przemyśleć każdy jej centymetr. Dzięki temu, Wasz ogród będzie naprawdę magicznym miejscem, w którym będziecie chcieli odpocząć. Bardzo ważny jest wybór odpowiednich dodatków, które przyozdobią tą przestrzeń. To one tworzą nastrój i niepowtarzalną aurę ogrodu.

Pamiętajcie – mały ogród nie musi być nudny!