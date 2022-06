Nowoczesne umywalki do łazienki – 6 propozycji

Kolejnym projektem, w którym umywalka stanowi niezwykle istotny element aranżacyjny, jest wnętrze stworzone przez Archikąty. Przestrzeń opiera się na eklektycznej stylistyce, gdzie czerń odgrywa bardzo dużą rolę. Zdecydowano się na umywalkę właśnie w tym szlachetnym kolorze, co odczarowuje stereotyp, że każda elegancka i wykwintna łazienka powinna mieć elementy ceramiczne w odcieniach bieli. Czarna umywalka sprawia wrażenie niezwykle lekkiej i delikatnej, co świetnie kontrastuje z jej zdecydowanym kolorem. Co więcej, została zamontowana na białym blacie, co stanowi dodatkowe, bardzo interesujące przeciwieństwo. Jeżeli chcecie stworzyć łazienkę w podobnym stylu, zwróćcie uwagę na ciekawe połączenie kolorów – czerń, biel i złoto stanowią świetny wybór, by stworzyć nietuzinkową i eklektyczną przestrzeń.