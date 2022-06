Jak oświetlić ciemny korytarz?

Żyrandole, czy lampy należą do klasycznych rozwiązań, które gwarantują pożądane przez nas efekty. Co zrobić, kiedy jednak nie są one wystarczające? Zainspirujcie się pomysłem od MITARCHITEKCI. Okna w suficie to rozwiązanie, które sprawią, że Wasz dom będzie wyglądał naprawdę niesamowicie. Co więcej, zapewnią one dodatkową dawkę światła, która w wyjątkowo ciemnych korytarzach jest wręcz niezbędna. Jeżeli jesteście na etapie projektowania swojego domu – rozważcie tą koncepcję. Efekt z pewnością pozytywnie Was zaskoczy!