6 ciepłych i przytulnych sypialni

Nie każdy jest wielbicielem zimnych i minimalistycznych aranżacji. Jeżeli od swojego domu oczekujecie przytulności, ciepła, a może nawet chcecie zaczerpnąć inspiracji z kultury Waszego regionu, te pomysły na sypialnie z pewnością przypadną Wam do gustu. Czego oczekiwać można od pomieszczeń w wiejskim stylu? Z pewnością sporo naturalnego drewna, również na ścianach, ale także prawdziwe zwierzęce skóry i delikatne wzory, nawiązujące do kultury ludowej. Kolorystyka przeważająca we wnętrzach wiejskich opiera się głównie na ciepłych kremach, beżach, czy złamanej bieli.

Zobaczcie, jak w interesujący sposób zaaranżować sypialnię w stylu wiejskim! Projekty, które dla Was wybraliśmy, są kwintesencją swojskości i sielanki!