Drewniane balustrady – którą wybrać?

Drewniane balustrady krzyżowe rzadko są spotykane we wnętrzach domu, zazwyczaj tego typu konstrukcje stosuje się do ogrodzenia balkonu lub tarasu. W tym przypadku kopertowa, drewniana balustrada zabezpiecza przestrzeń ponad schodami. Pomalowana na biało, sprawia wrażenie lekkiej i wtapia się w jasne pomieszczenie. Bardzo dobrze komponuje się z rustykalnymi dodatkami, świetnie wpisuje się we wnętrza w stylu vintage, jak to przedstawione na zdjęciu.