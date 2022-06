Niesamowita metamorfoza domu w lesie

Strefa dzienna na otwartej przestrzeni jawi się przestronnie i jasno. Duże okna aż do sufitu wpuszczają mnóstwo naturalnego światła i obramowują malowniczy ogród na zewnątrz, czyniąc go prawdziwą dekoracją we wnętrzu. Jasna drewniana podłoga wspaniale komponuje się ze śnieżnobiałymi ścianami, dając wspólnie efekt świeżości i czystości. Dwa obszary wypoczynkowe- jeden większy, skupiony wokół telewizora, i drugi mniejszy, z widokiem na ogród, maksymalizują komfort i wygodę mieszkańców.