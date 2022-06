Angielska elegancja w salonie!

Styl New England inaczej nazywany wyspiarskim to styl inspirowany przede wszystkim naturą. Drewno, wiklina, naturalne tkaniny, delikatne szklane i metalowe dodatki to materiały, które powinny dominować w tego typu aranżacjach. Wygodne fotele, miękkie koce i otwarte kominki to najczęściej spotykane elementy wyposażenia. Ważne są również delikatne morskie motywy, ale nie tak wyraziste i zdecydowane jak w stylu marynarskim. Są to przede wszystkim niezwykle eleganckie i wysmakowane wnętrza, do który takie dekoracje jak liny, kontrastowe pasy czy kotwica nie będą pasowały.

Jak widać na zdjęciu wnętrza w stylu New England charakteryzuje przytulna, komfortowa atmosfera. Wygodny fotel z wikliny, z miękkimi poduszkami ustawiony został niedaleko półki z książkami i otwartego kominka, tworząc zaciszny kąt, idealne miejsce do spędzania wolnego czasu podczas długich, zimowych wieczorów. Klimatyczne oświetlenie, ramki ze zdjęciami i świeczniki w postaci wysokich szklanych waz wprowadzają nieco sentymentalną atmosferę. Całość jest stonowana i niezwykle harmonijna.