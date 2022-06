Rośliny we wnętrzach – 5 zaskakujących pomysłów

Rośliny oprócz swojego niewątpliwego waloru dekoracyjnego, posiadają wiele innych zalet – usuwają szkodliwe substancje z powietrza, produkują niezbędny do życia tlen, regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach. Ich obecność w mieszkaniu wpływa na dobre samopoczucie mieszkańców. Obecnie możemy wybierać z szerokiej gamy gatunków, różniących się zarówno wyglądem, jak i właściwościami. Do każdego wnętrza znajdziemy odpowiednią roślinę. W dzisiejszym zabieganym świecie to nie wybór, a utrzymanie jej przy życiu sprawia największy kłopot. Podlewanie kwiatów to obowiązek, o którym łatwo zapomnieć w natłoku innych zajęć. Często brakuje również odpowiedniej przestrzeni do aranżacji zieleni. Istnieje na szczęście kilka niebanalnych sposobów, aby rozwiązać te problemy.

Rośliny mają niezwykły wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, dlatego nie powinniśmy unikać ich w urządzaniu mieszkania. Co zrobić, kiedy nie ma czasu na podlewanie kwiatów, a typowe rośliny w doniczkach nie przypadają nam do gustu? Przeczytajcie poniżej – 5 najbardziej zaskakujących pomysłów na zieleń we wnętrzu!