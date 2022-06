Dom z oryginalnym wnętrzem

We wnętrzu tego domu dominuje drewno- a dokładniej orzech. Dostrzegamy go nie tylko na podłogach, ale także w wyjątkowe konstrukcji, która znajduje się za salonem. Swego rodzaju podium mieści na sobie kącik do czytania, Drewniana struktura wspiera także znajdującą się na piętrze antresolę, z której przechodzi się do pomieszczeń prywatywnych.