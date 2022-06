10 najpiękniejszych domów świata – część 2

Kto nie marzy o salonie w ogrodzie! Ściany pomieszczenia całkowicie przeszklono, przez co nawet w zimne dni można otaczać się pięknem natury. Perspektywa schodów, prowadzących do ogrodu, jest wręcz magiczna. Jeśli poszlibyśmy o kilka kroków dalej, poprzez kolejną szklaną ścianę moglibyśmy wyjść na patio, które znajduje się już na tym samym poziomie co salon. We wnętrzach postawiono na styl eklektyczny, wpisujący się doskonale w klimat tego nieprzeciętnego budynku.