Pomysły na rzeźby i dekoracje ogrodowe

W podobnym duchu utrzymana jest rzeźba ptaka, użyta w projekcie ogrodu Grupy BIO3. W tym przypadku decydujące są jej spore, wręcz groteskowe rozmiary. Sprawiają one, że rzeźba staje się zaskakująca, ma w sobie coś z estetyki surrealizmu. Jej forma jest niezwykle nowoczesna, uproszczona. Odgadnięcie gatunku ptaka staje się niemożliwe. Dodatkowo jest on cały biały, przez co wspaniale pasuje do domku ogrodowego Canna o geometrycznych, minimalistycznych wręcz kształtach.