5 najbardziej zaskakujących wnętrz!

Złudzenia optyczne i walka z grawitacją to sposoby, którymi architekci wnętrz niejednokrotnie nas zaskakują. W przypadku tej niewielkie łazienki, była to również metoda na to, aby z niewielkiego pomieszczenia stworzyć jasne, przestronne wnętrze. Przymocowana do ściany niezwykła, drewniana półka na umywalkę sprawia wrażenie zawieszonej w powietrzu. Odczucie to potęguje ogromne lustro zajmujące całą ścianę za umywalką, dające złudzenie optyczne, że łazienka ciągnie się dalej wgłąb, a co za tym idzie drewniana półka zawieszona jest w przestrzeni w samym środku pomieszczenia. Wykończenie ściany łazienki glazurą imitującą fale w zestawieni z obłym kształtem drewnianego mebla przywodzi na myśl bezkresne morze i dryfującą po jego wodach łódkę.