Ładne wejścia do domu – 6 różnych przykładów

Wejście jest wizytówką domu i świadczy o jego właścicielach. Jego styl nierozłącznie łączy się z charakterem budynku, jego położeniem i otoczeniem. W dawnych czasach starano się, aby wyglądało jak najbardziej okazale. Obecnie dominują raczej tendencje do projektowania wejść prostych i funkcjonalnych, nierzadko ukrytych przed widokiem z ulicy. Z jednej strony dążymy do tego, aby wejście do domu zachęcało do jego odwiedzin, z drugiej strony nie chcemy zbytnio prowokować złodziei.

Na jakie wejście zdecydować się wybierając projekt wymarzonego domu? Które z nich są najbardziej reprezentacyjne, a które najbardziej funkcjonale? Poniżej kilka propozycji.