Dizajnerskie toaletki – 6 przykładów

Pierwsze skojarzenie jakie przychodzi nam do głowy po usłyszeniu słowa toaletka, jest niczym scena z rokokowego płótna Fra­nçois'a Boucher'a z 1750 roku. Madame de Pompadour zasiada na ozdobnym fotelu przy toaletce i drobnym pędzelkiem nakłada róż na policzki. Na blacie stoi lustro oraz wykwintna puder­nica z brązu, z pusz­kiem wyko­na­nym z kró­li­czego futra. Wokół leżą delikatne ozdoby do włosów – wstążki i kwiaty. Toaleta przypomina bardziej ceremoniał niż powszednią czynność, którą codziennie musimy wykonać.

Wyobrażenie toaletki jako niezwykle dekoracyjnego mebla rodem z XVIII i XIX-wiecznych buduarów ciągle nam towarzyszy. W XX wieku nieco zapomniany mebel, dziś w zupełnie nowej, nowoczesnej formie znów wraca do łask. Ciągle zachwyca, nie przez wyszukane dekoracje, lecz przez swoją oryginalną formę i niezwykłą funkcjonalność. Jest to przecież bardzo praktyczny mebel – dużo łatwiej ułożyć fryzurę czy wykonać makijaż przy toaletce, zamiast blokować rano łazienkę, kiedy każdy śpieszy się do szkoły czy pracy.

Jak wyglądają dzisiejsze toaletki? Czym różnią się od tych dawniejszych i co sprawia, że są wyjątkowe? Przeczytajcie poniżej.