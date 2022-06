Nowoczesna forteca

Jaki wpływ duże okna mają na wnętrze bardzo dobrze pokazuje to zdjęcie. Jadalnia otoczona jest przeszkleniami, częściowo sięgającymi nawet od podłogi do samego sufitu. Wprowadzają one mnóstwo naturalnego światła do pomieszczenia. Z okien roztaczają się wspaniałe widoki. W połączeniu z drewnianą podłogą można wręcz odnieść wrażeniem, że kontaktu z naturą można doświadczyć także we wnętrzu domu.