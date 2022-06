7 pomysłów na jadalnię w stylu wiejskim

Do stylu wiejskiego wracamy zarówno w chłodne zimowe wieczory, jak i w okresie wakacyjnym, kiedy podróżujemy poza miasto, spędzamy czas w domkach letniskowych. Kojarzy on się z wygodą i tradycją, z poczuciem swojskości i bezpieczeństwa. Styl wiejski to także przywiązanie do natury, życie w zgodzie z jej rytmem, a nie według harmonogramu korporacji. Pomieszczenia w nim utrzymane są przytulne, czy lato czy zima, nie mamy ochoty ich opuszczać. Jak osiągnąć ten efekt? Zaraz się przekonamy na przykładzie jadalni w aranżacjach naszych profesjonalistów.

Jadalnia to pomieszczenie samo w sobie interesujące. Dla niektórych to luksus, na którego posiadanie nie pozwala zbyt mały metraż. Jednak nawet w dużych domach coraz rzadziej wydziela się na nią osobny pokój na rzecz otwartej przestrzeni. Wydaje się, że w gnającym na przód, nowoczesnym świecie nie jesteśmy w stanie skupić się jedynie na spożywaniu posiłku i rozmowie. Poza tym, czy ktoś jeszcze organizuje przyjęcia? W tok takiego lekko nostalgicznego myślenia idealnie wpisują się jadalnie w stylu wiejskim, które przeniosą nas i naszych gości do innej epoki.

Przedstawiamy Wam 7 pomysłów na urządzenie jadalni w stylu wiejskim od profesjonalistów z homify!