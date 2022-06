Proste triki na porządek dla leniwych!

Wszyscy wiedzą, że najłatwiej szybko posprzątać zamykając bałagan na klucz lub chowając go za drzwiami szafek lub szuflad. Oczywiście nie chodzi o to, by praktykować tego typu zachowania, które są jedynie zamieceniem problemu pod dywan, jednak zaplanowanie większej ilości mebli na przechowywanie to dobry sposób na łatwiejsze pozbycie się nieporządku. Nawet jeśli mamy mały metraż, nie zapominajmy o przestrzeni pod sufitem, którą można zgrabnie wykorzystać, na przykład na wysoko zawieszone półki na książki. Książki przekładamy stosunkowo rzadko, są one praktyczną dekoracją mieszkania, dlatego takie miejsce będzie stosowne i optymalne do niewielkich, metrażowych możliwości.