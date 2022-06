Od brzydkiego kaczątka do pięknego domu!

Dziś zabierzemy was do Amsterdamu, gdzie obejrzymy wspólnie niezwykłą metamorfozę typowego holenderskiego domu znad kanału. Ceglany szeregowiec z XIX wieku znajdował się w opłakanym stanie, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Architekci ze studia projektowego VASD dostrzegli duży potencjał w tym budynku i podjęli się jego restauracji. Rezultat końcowy Was zachwyci!