Wejdź w nowy rok z czystym… mieszkaniem!

Zawsze ciężko zmotywować się do niezbyt przyjemnej pracy. Ułatwmy to sobie, gdy brakuje nam czasu. Jeśli zrobimy listę wszystkich zadań do wykonania, usuńmy z nich te, które nie są koniecznością. Pamiętajmy jednak, że sprzątanie zawsze możemy sobie umilić, więc może nie ma sensu odkładać obowiązków na inny czas? One nie znikną. Włączmy zatem energetyczną muzykę, która nas ożywi i zachęci do działania. Kupmy też środki czystości o naszych ulubionych zapachach – uprzyjemnią nam bieganie ze ściereczką. Do odkurzacza również możemy włożyć specjalny odświeżacz lub worek skropić olejkiem eterycznym, którego aromat będzie unosił się podczas odkurzania. Gdy skończysz sprzątanie obiecaj wynagrodzić sobie włożony wysiłek – może czas udać się na zakupy?

Dom trudno doprowadzić do porządku, łatwo jednak w nim nabałaganić. Nie pozwólmy, by efekty naszej pracy szybko stały się niewidoczne – wszystkie przedmioty odkładajmy na miejsce oraz zmywajmy od razu po posiłku. Dzięki temu oszczędzimy sobie pracy. Pamiętajmy też, że nie tylko my korzystamy z pomieszczeń w mieszkaniu, dlatego do sprzątania włączmy domowników. Obowiązki zawsze wydają się przyjemniejsze, gdy możemy z kimś je dzielić, a co najważniejsze – szybciej się z nimi uporamy i z radością i czystym mieszkaniem rozpoczniemy Nowy Rok pełen spełniających się postanowień!