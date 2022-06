Dom o zaskakującym obliczu

Ultra nowoczesna kuchnia łączy się z jadalnią. Biała zabudowa z szafek o gładkich frontach sprawia, że wnętrze to zdaje się być skąpane w naturalnym świetle. Zastosowano tutaj bardzo nowoczesne rozwiązania w odniesieniu do stworzenia miejsc do przechowywania czy integracji sprzętów AGD. Ukryte za srebrnymi żaluzjami zostały maszyna do kawy i inne pomniejsze sprzęty. Lodówka zupełnie ginie w białej zabudowania. Jadalnia z kolei bazuje na drewnie i czerni, a jej najbardziej eleganckim elementem są zwieszające się z sufitu na różnych wysokościach dekoracyjne lampy.