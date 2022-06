Garaże z drewna i nie tylko – 5 przykładów

Garaż, który zdecydowanie zachwycił nas swoją formą, został zaprojektowany przez Kropka Studio. Stanowi on ciekawą modyfikację garażu wbudowanego w dom – tutaj, istotnie jest częścią domu, jednak stanowi on wiatę, a nie oddzielne, zamknięte pomieszczenie. Drewniane zadaszenie i jedna ściana stworzone z równolegle ułożonych desek, robią ogromne wrażenie, a przepuszczając promienie słoneczne przez prześwity tworzą interesujący deseń we wnętrzu garażu. To, co sprawia, że projekt ten jest jeszcze bardziej wyjątkowy, to jego integralność z naturą. Garaż nie został wybudowany na kostce, ani jakimkolwiek innym sztucznym podłożu – projektanci zdecydowali się na naturalną trawę. Nawet jeżeli garaż tego typu nie uchroni Waszego samochodu przed śniegiem, czy deszczem, to jest on niezwykle dobry designersko i z pewnością wywoła zazdrość zarówno w Waszych sąsiadach, jak i gościach.