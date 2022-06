Nowoczesny dom z drewna!

Nasi architekci zdecydowali się wprowadzić do tego obiektu wiele nowoczesnych przeszkleń. To prawdziwy strzał w dziesiątkę, który sprawia, że całe wnętrze domu w trakcie dnia jest bardzo jasne i świeże. Efekt ten powstaje dzięki temu, że do środka obiektu mogą bez skrępowania wpadać ciepłe promienie słoneczne. Warto podkreślić, że te przeszklenia mają również inną funkcję. Dzięki nim wszyscy mieszkańcy mogą bez wychodzenia z budynku obserwować dokładnie wszystko to, co dzieje się na zewnątrz. To świetny pomysł, który warto wprowadzić do swoich czterech ścian!