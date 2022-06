Dom, który sam na siebie zarabia

FischerHaus GmbH & Co. KG

FischerHaus GmbH & Co. KG

Dom z zewnątrz wygląda bardzo przyjaźnie i nowocześnie. Biała otynkowana fasada ocieplona została drewnianymi elementami i nakryta rozpłaszczonym, dwuspadowym dachem. Liczne przeszklenia otwierają ją na otoczenie zewnętrzne, czyniąc dom urokliwym i zachęcającym. Ciekawe jest to, iż dom ten jest prefabrykowany, co oznacza, iż został zbudowany w fabryce i dostarczony w jednej części. 150-metrowy dom dostosowywany jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta, zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego, jak i wnętrz.