Totalna rewolucja na 36m²!

Nasi specjaliści postanowili kreatywnie spojrzeć na całą przestrzeń tego mieszkania. Wynieśli wszystkie przestarzałe sprzęty i usunęli elementy, które zwyczajnie przeszkadzały w tym wnętrzu. To dało im nowe możliwości do jego aranżacji. Udało im się stworzyć taką przestrzeń, która w stu procentach zaspakaja wszystkie potrzeby domowników. Każdy metr tego domu został dokładnie przemyślany dzięki czemu odznacza się on nie tylko pięknym designem, ale i funkcjonalnością.