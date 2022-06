10 najpiękniejszych domów świata – część 1

Za oknami słońce i niebieskie niebo, lato nareszcie zdecydowało się w pełni rozpocząć swoje królowanie. Dzieci rozpoczęły wakacje, a my odliczamy dni do upragnionych urlopów. Czeka nas czas wyjazdów i poznawania nowych, nieznanych miejsc. Zanim to jednak nastąpi, mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Was na wirtualną podróż dookoła świata! Mamy oczywiście na myśli podróż po najpiękniejszych domach z najróżniejszych zakątków globu.

Na homify pokazujemy Wam zazwyczaj niezwykłe kreacje polskich projektantów, architektów i dekoratorów. Mamy się czym pochwalić! Ich realizacje zaskakują i są dostosowane do naszego lokalnego klimatu oraz pewnych narodowych przyzwyczajeń, możemy więc garściami czerpać z nich pomysły. Czasem jednak warto zakosztować odrobinę egzotyki i pomarzyć, jakby to było pomieszkać, na przykład, pod palmami…

Podobno podróże kształcą, czy znajdziemy dzisiaj jakieś inspiracje do naszych domów? Przekonajmy się…