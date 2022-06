Nowe życie starego i brzydkiego dworku

Zaczynamy od miejsca, które najbardziej potrzebowało metamorfozy! Gotowanie w tej kuchni było naprawdę przygnębiające. Brzydkie meble z materiałów słabej jakości zdobiły szkła z epoki PRL. Przy innej ekspozycji może i miałyby one pewien czar stylu retro, jednak tutaj, przeplatane naczyniami zbyt dużymi, by zmieścić się do szafek, tylko potęgowały klaustrofobiczne wrażenie przeładowania.