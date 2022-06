Jak urządzić mieszkanie dla starszej osoby?

Czasem zdarza się tak, że potrzebujemy urządzić mieszkanie nie sobie, ale innej osobie, potrzebującej naszej pomocy. Często są to nasi rodzicie w podeszłym wieku, którym chcemy ułatwić i uprzyjemnić jesień życia. Z biegiem lat nasze potrzeby się zmieniają, a codzienne czynności zaczynają zajmować coraz więcej czasu, wręcz sprawiać trudność. Jednak dla osoby starszej pozostanie niezależną jak najdłużej to możliwe, jest sprawą najwyższej wagi. Powinno taką stać się i dla nas, dlatego, remontując rodzicom mieszkanie, powinniśmy myśleć o tym, jak najwygodniej byłoby się im po nim poruszać samodzielnie.

Zanim przejdziemy do kwestii praktycznych, pamiętajmy, że najważniejsza przy takim remoncie jest empatia. Bądźmy delikatni, ponieważ nie ma trudniejszej rzeczy, niż zaakceptowanie słabości własnego ciała, przyznanie się do niej nawet przed najbliższymi wymaga odwagi. Niektórzy są bardziej otwarci na przyjęcie pomocy, inni mniej. Musimy zaoferować ją z wyczuciem. Jeśli wiemy, że zostanie automatycznie odrzucona, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zmiany są absolutnie konieczne, bądźmy kreatywni! Może uda się wykonać remont podczas pobytu starszej osoby w sanatorium?

Podobnie mają się sprawy z aranżacją. Już dla samych siebie trudno jest projektować i zdać sobie zawczasu sprawę z naszych własnych potrzeb. W tym przypadku musimy odkryć potrzeby innych. Przyglądajmy się z uwagą ich zachowaniu oraz słuchajmy tego, co mają nam do powiedzenia. Jeśli starsza osoba ma na przykład swój ulubiony fotel, lepiej oddać go do renowacji niż wymienić na nowy.

Remont mieszkania jako prezent dla starszej osoby to piękny gest. Jak sprawić, by był jak najlepiej dostosowany do jej potrzeb? Przekonajmy się!